Norman, le papa de Youtube, est-il encore Youtubeur ? Rencontre avec ses fans belges (vidéo)

10 ans après être arrivé sur Youtube et 12 millions d’abonnés plus tard, comment Norman a-t-il évolué ? Se considère-t-il même toujours comme un Youtubeur à l’ancienne ? L’Internet Show a décidé de partir à la rencontre de ses fans et de leur poser la question.

2 milliards de vues sur les réseaux, c’est le principal palmarès de Norman, une des plus grandes stars de Youtube en France et en Belgique. Mais à 32 ans, Norman souhaite se réinventer et a notamment déclaré à France Inter, ne plus se sentir à l’aise avec le terme Youtubeur:

Quand j’entends Youtubeur, j’entends "téléréalité" et je ne vais pas vous mentir, je trouve ça moche. Ce mot, je ne l’aime plus du tout.

Mais est-ce que ses fans sont d’accord avec lui ? Dans l’Internet Show, Félix Francotte a décidé de voir comment la communauté de Norman avait évolué au fil du temps. Il a rencontré les fans de l’humoriste qui venait présenter son deuxième spectacle, Le spectacle de la maturité, au Forum de Liège. Découvrez leurs réponses en vidéo ci-dessous !