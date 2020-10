Noël en famille : l'aftermovie - Noël en famille - 27/12/2019 Envie de continuer à sortir les petits fours, ouvrir le champagne, et allumer les bougies ?Pablo Andres vous propose de prolonger la fête de Noël avec ses invités ! Kody, GuiHome, Guillermo Guiz, Sarah Grosjean, Jérôme de Warzée, Gaelle Garcia Diaz, Vincent Taloche, Alex Vizorek et Véronique Gallo vous concoctent un Noël en famille inoubliable! Au programme: des costumes ridicules, des guirlandes, des boules, du sapin et beaucoup d'humour! Une soirée placée sous le signe de la magie de Noël, orchestrée par Joëlle Scoriels et Pablo Andres qui était à vivre ce 26 décembre. Visionnez l'aftermovie !