Marco du Réveil de Tipik sera dans le cube de Viva for Life

Après une édition singulière en 2020, en mode confiné sous l’ombrelle de la Tour Reyers, Viva For Life sera de retour à Tournai du 17 au 23 décembre. On se souvient de la formidable mobilisation de la ville et de ses citoyens en 2019 et toute l’équipe de Viva For Life se réjouit de pouvoir s’installer au cœur de cette cité chaleureuse pour sa semaine de solidarité.

Tournai donnera à nouveau le ton d’un marathon solidaire de 144h, avec des moments d’émotion et des moments festifs qui réchauffent les cœurs. L’enjeu est crucial encore cette année. La crise aggrave la situation des personnes précarisées et entraine de nombreuses familles dans des difficultés inédites.

Sara De Paduwa et Ophélie Fontana rempilent pour une nouvelle saison. Et, grande fierté pour Tipik, elles sont rejointes cette année par notre Marco.

Le trio va se relayer 24h/24 pour animer la grande opération de solidarité Viva for Life pendant 6 jours et 6 nuits.