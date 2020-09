Les vidéos de bouffe alléchantes sur les réseaux : l'énorme arnaque (vidéo)

Ces vidéos de desserts ou de plats minute particulièrement alléchantes et présentées comme extrêmement simples à réaliser comptabilisent des centaines de millions de vues. Mais avec un peu de recul et quelques tests, on se rend compte qu’en réalité certaines de ces recettes sont une arnaque totale. Dans l'Internet Show, on revient sur ces "fake bakes" qui pullulent sur le web !

Chris Foxx, un journaliste de la BBC a testé plusieurs de ces recettes, et certaines d'entre elles sont tout simplement infaisables ! Il a par exemple essayé de réaliser un flan aux marshmallows censé être cuit au micro-ondes. Problème : le résultat donne une sorte de bouillie jaune immangeable.

Le journaliste a également testé une recette de pop-corn minute : l'indication est de mettre du maïs dans un sachet au micro-ondes ... ce qui donne en fait du maïs chaud.

Réalisées dans des gros studios, ces vidéos "fake bakes" comptabilisent des millions de vues et rapportent donc beaucoup d'argent. Dans la même idée, les Youtubeurs tombent souvent dans la course au clic, comme par exemple Enjoy Phoenix, blogueuse mode et beauté, qui s'est essayée à la cuisine en 2015 en se trompant entre degrés Celsius et Fahrenheit. Résultat : énorme fail pour ses fans qui ont tenté sa recette ...