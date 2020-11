Les Tik Tokkers belges cartonnent pendant le confinement : voici leur recette du succès (vidéo)

S’il y a bien un réseau à qui cette période de confinement profite, c’est Tik Tok. Grâce à son format de vidéos courtes, il est quasiment impossible de s’ennuyer sur la plateforme. L’application a compris la recette magique : du rythme, du fun, de la musique et de la viralité. Et le moins qu’on puisse dire est que les Belges s’y illustrent particulièrement depuis le début du confinement.

En cette période inédite, les utilisateurs cherchent de la distraction. Pour contrer l’ennui, beaucoup se rendent sur TikTok et se laissent porter par le flot continu de vidéos jusqu’à perdre la notion du temps. Tout bénef pour les “Tik Tokkers” qui ont vu leur nombre de followers grimper en flèche ces dernières semaines.

Parmi eux, @nicolacroix_off ou Nicolas Lacroix de son vrai nom a lancé son compte Tik Tok il y a dix mois et depuis le lockdown, le Namurois a gagné près de 100.000 abonnés. Son secret ? “Filmer son confinement le plus naturellement possible” pour permettre aux utilisateurs de s’identifier. Et oui, parce que pour le coup, être coincé chez soi, s’ennuyer, rêver d’un Quick, ça parle à tout le monde. Il s’est confié à Bénédicte Deprez dans l’Internet Show et lui parle des choses à faire ou non sur Tik Tok.

