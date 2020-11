Les people trompent l’ennui du confinement avec des vidéos toujours plus improbables

À l’aube de cette septième semaine de confinement, tout le monde est à bout. Tout le monde, y compris les célébrités. Et oui, que l’on soit célèbre ou anonyme, l’épidémie de coronavirus ne fait aucune distinction. Enfermées chez elles, les stars cherchent, comme tout le monde, des moyens de surmonter l’ennui, qu’elles partagent en masse sur les réseaux sociaux. Et cela n’a pas échappé à Olivier Fraipont, le chroniqueur “sniper” de l’Internet Show.

Face à la pandémie, elles sont logées à la même enseigne. Les célébrités des quatre coins du monde sont confinées. Nous sommes donc des milliards d’humains a tenté d’occuper nos journées du mieux qu’on peut. Certains font du pain, d’autres de la couture et puis il y a Johnny Depp qui lance son compte Instagram. Confiné dans sa propriété en France, l’acteur a partagé sa réflexion sur la crise que traverse actuellement le monde dans une vidéo à l’atmosphère des plus étranges. Il a jugé qu’il était temps “d’ouvrir le dialogue”.



Et il y en a qui ont un peu plus de mal comme Rafael Nadal… La star du tennis a tenté de faire un live avec ses camarades de raquette, mais il s’avère qu’il est plus doué sur terre battue qu’avec Instagram. Sans parler des vidéos complètement délirantes du plus américain des Belges, Jean-Claude Van Damme, qui valent clairement le coup d’œil.

Tout ça fatigue de plus en plus le chroniqueur de l’Internet Show, Olivier Fraipont, qui finira sans doute par laisser sa peau sur les réseaux…

