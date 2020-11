Les pains maisons, ces nouveaux faiseurs de likes sur les réseaux

Vous l’avez senti vous aussi ? Cette odeur de pain chaud fraîchement sorti du four à travers vos écrans ? Depuis quelques semaines, il suffit d’ouvrir son téléphone pour être inondé de photos de recettes plus alléchantes les unes que les autres. Vous êtes de plus en plus nombreux à fabriquer votre pain et à partager des photos de vos fournées sur les réseaux sociaux.

En temps de confinement, ce ne sont pas les photos de vacances qui font rêver. Et non, le nouveau putaclic c’est le pain. La recette du “pain maison” est la plus recherchée sur Internet enregistrant un bond de +1000% selon Google Trends.

Dans l’Internet Show, Félix Francotte s’est interrogé sur les raisons de cette frénésie et a rencontré (toujours à distance) ces apprenties boulangères.

Et comme on est tous dans le même pétrin, pétrissons ensemble

Dans l'Internet Show, Félix Francotte s'est interrogé sur les raisons de cette frénésie et a rencontré (toujours à distance) ces apprenties boulangères.