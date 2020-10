Les gadgets pour optimiser son rangement pendant cette quarantaine (vidéo test)

Cette période de confinement encourage certain à faire le grand nettoyage de printemps, en commençant par le tri du dressing. Sauf que, qui dit triage dit pliage, et ça, c’est tout de suite moins cool. Comme toujours dans ces cas-là, Internet regorge de gadgets que les youtubeurs et influenceurs essayent de vous faire acheter à tout prix. Pour vous, l’Internet Show a fait le test de ce qui vaut la peine d’être acheté ou non.

La chroniqueuse de l’Internet Show, Malou Vandercammen s’est laissée séduire par le plieur de linge. Et non, ce n’est pas un bel homme musclé qui vient plier votre lessive, il s’agit plutôt d’une planche à plier pour ranger facilement les vêtements en quelques mouvements.

Dans le principe, cette table à plier est super simple : vous placez votre habit sur la planche, bien situé au centre. Ensuite, vous rabattez les extensions à droite et à gauche, puis celle du bas. Autre gadget que tout l’Internet essaye de nous vendre en ce moment : une sorte de farde en plastique pour ranger les t-shirts et chemises déjà pliés.

Alors, beaucoup de plastique pour pas grand-chose ? Regardez le test et les conclusions de Malou ci-dessous !

Regardez cette séquence en vidéo ci-dessous, et retrouvez le replay de l’émission ici ! L’Internet Show, c’est tous les samedis à 18h30 sur La Deux et Auvio.