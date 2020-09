Les dangereux (et complètement débiles) challenges de TikTok (vidéo)

Sur TikTok, réseau social où les jeunes s'échangent de courtes vidéos, des challenges débiles et hyper dangereux ne cessent d'apparaître tous les jours. Du pain béni pour Olivier Fraipont, chroniqueur de l’Internet Show, et sa chronique “Je suis fatigué de l’Internet”.

"L'Outlet Challenge" consiste par exemple à placer une pièce de cuivre entre un chargeur et une prise d'électricité, ce qui provoque bien évidemment un court-circuit, des étincelles et un début d'embrasement. Les risques d'électrocution sont bien réels et souvent méconnus des adolescents qui se prêtent à ce "jeu".

Ces ados participent aussi en masse au "Skull Breaker Challenge" qui consiste pour deux complices à faire sauter une victime pour lui faire une petite balayette. Ce super défi a tourné en fractures du crâne ou des vertèbres pour certains ...

Pour nous, c'est pourtant le "Salt Challenge" qui est le pire challenge de la semaine. L'idée est tout simplement de se verser un pot de sel dans la bouche. Ce qui peut conduire à des convulsions ou à un coma. Très malin, donc.