Les confidences de Ryan Eggold sur son rôle dans "New Amsterdam"

Si certains points communs avec "Good Doctor" sont inévitables, "New Amsterdam" possède son propre ton et se veut différente des autres séries du genre. Précisément une des raisons qui a poussé Ryan Eggold à accepter le rôle.

"Je ne voulais pas lire le script, car effectivement j’ai pensé : A-t-on vraiment encore besoin d’une série médicale ?'" a-t-il avoué dans Moustique. Finalement encouragé à le lire par Grace Wu, la vice-présidente exécutive de NBC, il est "super heureux qu’elle [l]’ait poussé à le faire."

"J’ai trouvé que le rythme était unique, il y a une vraie conversation sur les soins de santé, qui est finalement une métaphore plus large sur la façon dont on se traite les uns les autres. La série s’intéresse au métier de médecin, à pourquoi ils font cette profession, au-delà de l’aspect financier. J’ai trouvé qu’il y avait là un point de vue unique sur le sujet et c’est en ça que cela se différenciait des autres séries médicales."