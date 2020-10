Les artistes se mobilisent sur les réseaux pour vous faire oublier le confinement (vidéo)

Pour contrer la morosité ambiante, les artistes mettent la main à la pâte. Les réseaux sociaux sont devenus le nouveau terrain de jeu de nombreux artistes et certains rivalisent d’ingéniosité et de créativité pour vous divertir.

Et autant dire qu’il en faut peu pour être heureux grâce à Loic Nottet qui met du peps dans votre confinement avec sa reprise d’un grand classique de Disney. Ou encore Kid Noize qui vous ambiance en live chaque soir depuis son studio.

Tous les moyens sont bons pour garder le moral, et quel meilleur remède que la musique ? Konoba compte bien mettre ce confinement à profit. Il a décidé de relever un défi artistique par semaine. En 7 jours à peine, l’artiste a composé, produit et mis en images son dernier single : "In the Mirror".

Pour faire face à cette situation sans précédent, fleurissent énormément d’innovations dont le tout premier e-festival francophone de l’histoire Je reste à la maison.

