Les acteurs de la série "Friends" font un cadeau à leurs fans

“Hello tout le monde. Vos amis de FRIENDS veulent vous faire savoir quelque chose. Vous avez peut-être tous entendu parler de la réunion spéciale que nous préparons pour HBO Max, eh bien… TOUS LES SIX, nous voulons que VOUS-MEMES et cinq de VOS amis nous rejoignent sur le plateau 24. Soyez nos invités privés dans le public qui assistera à l’enregistrement, au cours duquel vous nous verrez tous ensemble pour la première fois depuis des lustres. En plus, vous prendrez une jatte de café avec nous au Central Perk et aurez droit à une visite des studios Warner où vous vivrez l’expérience "Friends" VIP. "