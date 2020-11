Le revenge porn et les comptes ficha explosent : la résistance s’organise sur les réseaux (vidéo)

Le revenge porn n’est pas un phénomène nouveau, mais en cette période de confinement, de plus en plus de jeunes filles sont confrontées au cyber harcèlement sur les réseaux. Avec l’apparition d’une terrible tendance : les comptes "ficha", qui “affichent” des photos intimes sur les différents réseaux sociaux. Des groupes de résistances se sont formés pour lutter contre ce phénomène.

Plus de temps pour les harceleurs, plus de monde devant les écrans… Les comptes baptisés "ficha", c’est-à-dire "affiche" en verlan, fleurissent sur les réseaux sociaux, en particulier sur le très populaire Snapchat. Ces derniers publient des photos et vidéos d’adolescentes dénudées sans leur consentement, accompagnant ces publications d’éléments qui permettent de les identifier.

Face à l’explosion de ces pratiques, de nombreux groupes de résistance se sont créés afin de signaler les contenus illicites pour que les plateformes ferment ces comptes. C’est le cas de Maeva, membre du collectif français #Stopfisha que Bénédicte Deprez, de l’Internet Show a pu interroger, et Shanley qui se battent contre ce fléau. Elles expliquent comment elles agissent concrètement pour lutter contre le revenge porn sur les réseaux.

Il peut être utile de rappeler que le revenge porn est considéré comme un délit en Belgique depuis le 16 avril dernier. L’auteur risque une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une peine d’amende de 200 à 15.000 euros. Si vous êtes victime de fisha, vous pouvez porter plainte et/ou contacter le 103.

Regardez cette séquence en vidéo ci-dessous, et retrouvez le replay de l’émission ici ! L’Internet Show, c’est tous les samedis à 18h30 sur La Deux et Auvio.