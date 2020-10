Le Prince de Bel-Air : pourquoi c’est culte ?

Si la série qui a lancé la carrière de Will Smith est devenue culte, c’est surtout parce qu’elle est unique en son genre. Elle met la famille afro-américaine dans la situation typique d’une famille blanche américaine traditionnelle bourgeoise. À l’époque, ça “choque”. La série fait comprendre au spectateur des années 90 que non, la réussite sociale n’a pas de couleur de peau et véhicule ainsi un message de tolérance et d’acceptation pour toute une génération.

On le voit également dans l'évolution des personnages de la série. Lorsque les membres de la famille Banks accueillent Will – qui a son style et sa manière de vivre bien à lui – ils sont… un peu décontenancés. Pourtant, petit à petit, les relations s’inversent et les personnages s’apportent mutuellement leur aide avec l’éducation et les avantages qu’ils ont reçus dans la vie.