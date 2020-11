Le grand come-back de la Star Academy sur les réseaux (vidéo)

Elle est de retour depuis le 21 avril, l’émission qui a scotché toute une génération devant sa télévision. “La musique, oui la musique” Ça y est ? Vous l’avez ? Séquences nostalgiques sur Youtube, Live Insta entre anciens participants et rumeurs sur Twitter : la Star Ac' a fait son grand retour sur les réseaux.

Le 21 avril dernier, le groupe de production de télévision Endemol Shine a mis en ligne l’intégralité du tout premier prime de la Star Ac' qui avait été diffusée en direct le 20 octobre 2001 sur TF1 et depuis, des dizaines d’épisodes ont été ajoutés sur la chaîne. L’émission a toujours autant de succès puisque les vidéos publiées ont déjà atteint des centaines de milliers de vues.

Ajoutons à cela le live Instagram d’anthologie que les anciens membres de la première Star Ac ont réalisé il y a quelques jours ainsi que les folles rumeurs d’un retour de l’émission phare de TF1 en 2021 pour fêter les 20 ans du début de l’aventure : c’est clair, la Star Ac' est LE sujet du moment sur les réseaux.

Redécouvrir cette émission presque vingt ans plus tard, ça risque de filer un sacré coup de vieux à certains, mais ça en vaut franchement la peine. Et on peut vous assurer que retrouver les candidats les plus emblématiques comme Jean-Pascal, Georges-Alain, Nolwenn Leroy, Olivia Ruiz ou encore Jenifer et chanter sur le générique, ça n’a pas de prix.

Regardez cette séquence en vidéo ci-dessous, et retrouvez le replay de l’émission ici ! L’Internet Show, c’est tous les samedis à 18h30 sur La Deux et Auvio.