Le gala des solidarités : ce jeudi 11 juin à 20h35 sur La Deux !

La 4ème édition du gala des Solidarités vous propose une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la chanson et de l'humour au profit de 'Médecins du Monde' et 'Infirmiers de rue' ce jeudi 11 juin à 20h35 sur La Deux.

Aujourd’hui, en Belgique, selon les sources, on dénombre entre 17.000 et 50.000 sans domicile fixe (SDF). Le flou relatif à leur nombre témoigne à lui seul de l’indifférence des autorités face à ce phénomène qui gagne pourtant chaque jour un peu plus de terrain. C’est en voulant mettre en lumière cette réalité mais aussi et surtout le travail des acteurs de terrain qui s’investissent pour changer les choses que Les Solidarités ont lancé la Tournée Solidarités SDF.

Cette année, pour la 4ème édition, Les Solidarités ont posé leurs valises au Cirque Royal de Bruxelles pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la chanson et de l’humour ! Les bénéfices récoltés seront reversés aux associations 'Médecins du monde' et 'infirmiers de rue ASBL' qui luttent au quotidien pour offrir aux SDF l’opportunité de retrouver le chemin de l’autonomie et de la réinsertion.

Les stars de la chanson et de l'humour s'unissent

Pas moins de dix artistes parmi les plus talentueux et généreux de leur génération se partageront les planches : Angèle, Roméo Elvis, Guillermo Guiz, Kody, Allez Allez, Laurence Bibot, Zappeur Palace, Pablo Andrès, Chicos y Mendez et Farah. Cette édition ne dérogera pas à la tradition, Marka, en véritable Monsieur Loyal, rejoindra ces artistes d’exception sur scène et conduira cette soirée d’anthologie avec l’énergie et l’enthousiasme qu’on lui connaît.

La 4ème édition du Gala des Solidarités ce jeudi 11 juin à 20h35 sur La Deux.