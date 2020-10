La passion de Claudio Capéo que vous ne connaissiez pas…

Le chanteur est excité comme un enfant la veille de Noël ! Et quand la voiture part dans les tours, il ne peut s’empêcher de pousser la chansonnette … Pour notre plus grand plaisir.

Chaque semaine, un divertissement vrombissant vous attend sur La Une, il s’agit de "Vintage Mecanic". Le principe est simple : des passionnés d’automobile restaurent une vieille voiture de collection pour ensuite la revendre et espérer faire un petit bénef.

L’accordéon et le chant, vous le saviez certainement ! Mais savez-vous que le chanteur se passionnait aussi d’automobile ? C’est ce que nous apprend le présentateur François Allain dans un épisode de "Vintage Mecanic" !

Et si les voitures anciennes étaient un prétexte pour se dévoiler autrement ? Au fil des épisodes, les célébrités se suivent et ne se ressemblent pas ! Star de football, chanteur ou même Miss France, tous ont des souvenirs liés à une voiture en particulier qui fait office de madeleine de Proust.

Au final, tout le monde s’y retrouve dans " Vintage Mecanic " ! Un concept fédérateur qui attire bien plus que les férus d’automobile.

"Ce qui nous a fait vraiment plaisir dans ce programme, c’est qu’on a un succès auquel on ne s’attendait pas forcément au départ. C’est formidable, ça prouve que les gens ont cet amour du vintage et de la restauration des voitures, des motos… mais c’est aussi tout un univers" explique François Allain, invité dans C à vous.

► Vintage Mecanic : les raisons du succès

Un nouvel épisode vous attend chaque samedi à 18h30 sur La Une pour démarrer votre soirée sur des chapeaux de roues !