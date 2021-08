"La classe du 11 septembre" : les enfants des attentats 20 ans plus tard

C’était la cohue, on a allumé tous les postes de télévision et on a regardé, en boucle, les avions s’écraser dans les tours. Bouche entrouverte. Un peu sonnés. Encore et encore. Le premier avion, le deuxième avion. Et puis, le Pentagone. Et l'effondrement des tours. L'une... puis l'autre. Les gens qui sautaient, qui mouraient, qui couraient. Ceux qui étaient déjà morts. La fumée. Le choc…

Et puis, le chef de cabinet de la Maison Blanche, Andy Card, s'est approche du président Bush et lui a murmuré à l'oreille : " Un deuxième avion a frappé la deuxième tour. L'Amérique est attaquée. " C'est le chuchotement le plus célèbre de l'histoire américaine.

Eux aussi : Lazaro, Dinasty, Natalia, Tyler et les autres, ils se souviennent du lieu exact où ils se trouvaient quand les avions ont frappé les tours. Ils avaient entre 5 et 7 ans. Leur vie, comme celle de la plupart des Américain-e-s et de nombreuses personnes plus vastement sur la terre, a largement été influencée par les événements de ce jour-là.

Le président Bush apprend les attentats du 11 septembre alors qu'il est assis devant 16 écoliers. Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Andy Card, s'approche du président George W. Bush et lui murmure à l'oreille : "Un deuxième avion a frappé la deuxième tour. L'Amérique est attaquée.Les 9/11 Kids offrent une fenêtre sur certains des thèmes les plus essentiels de l'expérience américaine.Ces 16 écoliers ont été témoins du moment même où une nouvelle réalité américaine est née. Ils sont la génération de Google, des téléphones intelligents et de Facebook, mais aussi de la cyberintimidation, du terrorisme mondial et du changement climatique. Le président Bush est venu leur parler le 11 septembre parce qu'ils représentaient l'avenir. Ils le représentent toujours. Il est temps de les rattraper.Voici l'histoire de ces enfants. Ils ont aujourd'hui une vingtaine d'années et offrent une fenêtre fascinante sur l'Amérique de l'après-11 septembre.

Sarasota est un quartier à la fois très riche et très défavorisé. La ville est divisée en deux parties. L’une d’un côté de la voie ferrée, pour les touristes et riches plaisanciers, blancs pour la plupart, qui n’est que luxe. Et une autre partie, presque à l’abandon, remplie de misère, mais aussi de policiers et de répression constante à l’encontre des populations noires. C’est surtout dans cette partie-là que résidaient -et résident encore- les enfants qui étaient en classe avec le président le 11 septembre 2001. Que sont devenus ces filles et ces garçons ? Comment les attentats ont-ils influencé leur quotidien, leur réalité, leur sentiment d’appartenance à un pays qui est le leur, mais qui ne veut pas toujours d’eux ?

Après les attentats, George W. Bush a fait voter très vite par le Congrès le Patriot Act, une loi antiterroriste pour " donner de nouveaux instruments aux services de renseignements et à la police pour combattre les dangers actuels ". En pratique, les forces de l’ordre ont notamment, depuis ce jour, la possibilité d’arrêter et de détenir, sans limite et sans inculpation, toute personne soupçonnée de projet terroriste. Et les services de sécurité ont le droit d’accéder aux données informatiques des particuliers et des entreprises, sans autorisation préalable et sans en informer les utilisateurs. On peut donc dire sans hésiter que les Américains sont, depuis le Patriot Act, sous surveillance et sur écoute. Ces mesures, qui étaient censés être temporaires, sont toujours en vigueur près de 20 ans plus tard. On peut s’interroger sur le rôle qu’elles ont joué, plus ou autant que les attentats, dans la montée et l’alimentation du racisme, ainsi que dans la répression des minorités (ethniques, raciales, religieuses, sexuelles, de genre, …) par la police.

Cette loi est en effet vivement critiquée depuis toujours par des organisations de défense des Droits de l’Homme (et de la Femme) qui la considèrent comme une grande atteinte aux libertés individuelles, à la liberté d’expression et à la vie privée.