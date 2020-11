L’Internet Show se déconfine pour une émission hors norme

Après de longues semaines de confinement, l’équipe de L’Internet Show se retrouve enfin sur le plateau de l’émission. Pour fêter ce retour, ils vous ont réservé une petite surprise que vous découvrirez en fin d'émission.

Et même si les trois chroniqueurs sont très heureux de pouvoir partager le studio à nouveau, ils n’en n’oublient pas pour autant les fameuses distances de sécurité. Chacun assis confortablement dans son petit fauteuil, ils vont décrypter ensemble ce qu’il s’est passé sur Internet ces derniers jours.



Au programme de l’émission, vous rencontrerez Olivia, la nouvelle meilleure amie virtuelle de Bénédicte Deprez. Felix Francotte reviendra sur le succès fulgurant des cours de yoga en ligne depuis le début du confinement et Malou Vandercammen vous montrera comment customiser vos t-shirts pour les rendre uniques. Tandis qu’Olivier Fraipont , lui, et bien, il est toujours autant fatigué d’Internet et il ne manquera pas de vous le faire savoir.



Ne manquez pas cette émission unique ce soir à 18h30 sur La Deux et Auvio.