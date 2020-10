Mes 7 trucs pour présenter une émission télé en période de lockdown

Le 7 mars, la RTBF me filait les clés de sa deuxième maison (La Deux) pour présenter un nouveau show chaque semaine et tenter de comprendre ce que les gens pouvaient bien foutre avec internet. Et c’est donc avec les copains ( encore +- sains à ce moment-là ) Malou Vandercamen et Olivier Fraipont , qu’on s’est installés dans le canap’ de l’internet show pour analyser, tester et tenter de comprendre ce qui défilaient dans vos fils d’actualité.

Mais après deux émissions, les réseaux ont été pris d’assaut par le, le, leeee ( supens) ...coronavirus, oui! Comme un supermarché rempli de PQ, c’est ça! Le lockdown fut annoncé, Malou a commencé à tousser comme une tenancière de bar à cigares qui avait vidé toute sa réserve et le rêve d’Olivier pouvait enfin se réaliser : vivre H24 avec pour seul vêtement son slibard Bob l’éponge. On était foutus vous dites? Pas question, confinés à la maison, nous n’avons jamais autant dit “et mercé internet”. Nous vint alors une idée de génie, encore exploitée nulle part, dans aucun autre média (lol) : “et si on faisait une émission par Skype?” La machine était donc lancée, l’internet show must go on!

Cette première de “l’internet show en quarantaine” bouclée, voici donc mes 7 trucs pour présenter une émission télé en période de lockdown.