L’Internet débarque à la télévision

L’Internet Show, le nouveau magazine hebdomadaire qui décrypte sans se prendre la tête ce que les gens ont foutu avec Internet cette semaine, démarre ce samedi 7 mars dès 19h30 sur La Deux et Auvio !

Vous avez enfin votre samedi soir de libre avec un seul objectif : profiter de votre nouveau canapé similicuir emmitouflé dans votre plaid triple épaisseur, mais vous ne savez toujours pas quoi faire une fois installés ? Et bien ne réfléchissez plus, la RTBF vous a entendu.

En effet, ce samedi soir à 19h30, la RTBF lance "L’Internet Show" sur La Deux, un nouveau magazine de société qui décrypte avec légèreté et humour l’actualité qui secoue, retourne et anime les réseaux sociaux et plus largement le monde d’Internet.

Avec Bénédicte Deprez aux commandes, le talk-show décortiquera l’actu du web avec du fun et sans langue de bois. L’idée, découvrir les dessous d’Internet, en (re)voir le meilleur et surtout, passer un bon moment.

En plus de Bénédicte Deprez (Béné pour les intimes), on retrouvera à ses côtés Olivier Fraipont et Malou Vandercammen. Le tout sera constitué de chroniques, séquences, moments tels que :