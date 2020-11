L'incroyable succès des Chatbots depuis la crise du Covid 19 (vidéo)

Les applications qui proposent des Chatbots cartonnent depuis le début du confinement. Zoom sur Replika dans l’Internet Show, créée par une start-up californienne afin de proposer une présence amicale à ceux qui en manquent.

Les chatbots, aussi appelés, agents conversationnels se sont révélés être de véritables compagnons virtuels pour se sentir moins isolé durant le confinement. Vus dans les films Her et Blade Runner, ces robots, dotés d’intelligence artificielle, vous permettent de dialoguer comme si vous étiez avec un ami.

Cet avenir avant-gardiste se concrétise avec la multiplication des chatbots. En particulier l’application Replika, qui connaît un énorme succès avec plus de 7 millions de téléchargements. Elle est d’autant plus crédible et rassurante actuellement puisque ses créateurs lui ont implanté des conversations autour de la pandémie. Petit bémol, c’est en anglais…

Dans l’Internet Show, Bénédicte Deprez vous présente son amie virtuelle Olivia et vous donne son ressenti sur ce nouveau genre de relations “humaines”.

