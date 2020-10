L’incroyable succès des applis de rencontre durant le confinement (vidéo)

Tandis que les couples confinés doivent se supporter 24h/24, les célibataires préparent l’après. Fort logiquement, les applications et sites de rencontres permettent de diminuer le sentiment de solitude et enregistrent des records inattendus. Certaines connaissent même d’impressionnants pics d’activité.

La célèbre application de rencontre Tinder a enregistré un record historique de "swipe" le 29 mars, avec plus de trois milliards d’interactions ainsi qu’une hausse de 20% des conversations quotidiennes. Happn et Meetic n’échappent pas au phénomène et enregistrent respectivement une augmentation de 18% et 10%.

Et pour attirer toujours plus d’utilisateurs, les applications offrent quelques nouvelles fonctionnalités. Tinder a par exemple offert l’accès à la fonction Passport qui permet de parler à des personnes partout dans le monde. L’application Once a, elle, créé le “live vidéo”, une toute nouvelle fonction qui permet d’organiser un premier date à distance.

Par ennui, pour avoir des échanges ou pour éviter de recontacter son ex, les applications de rencontre peuvent être un bon palliatif au confinement. Et même si vous trouvez l’âme sœur, il faudra patienter car Tinder n’a pas manqué de rappeler à ses utilisateurs de "ne pas proposer ni d’accepter de date physique jusqu’à nouvel ordre".

