L’émission “Les Héros du gazon” revient sur La Deux

En dix-sept matchs au cours de la saison 2014-2015, cette équipe n’a pris aucun point, a marqué 11 buts et en a encaissé 153 ! Pas la peine d’ajouter qu’elle occupe la dernière place du classement de quatrième provinciale. Cela, c’était avant… Avant que l’équipe ait la chance d’être coachée par un ancien Diable Rouge, Leo Van der Elst, l’homme du penalty contre l’Espagne qui a mené les Diables en demi-finale de la coupe du monde au Mexique en 1986. Les joueurs, soutenus par leur entourage, vont devoir radicalement bouleverser leur mode de vie et s’entraîner plus durement que jamais. Avec l’aide de leur nouveau coach, ils n’auront plus qu’un objectif en tête : remporter un match dans leur championnat de quatrième provinciale.