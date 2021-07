Jeux Olympiques de Tokyo : Ravivons la flamme sur les médias de la RTBF !

La couverture digitale des jeux sera particulièrement importante cette année. Sur RTBF Sport, les pages J.O. exposeront tout ce qu’il faut savoir sur les Belges, sur les médailles, sur les événements sportifs. On y retrouvera des articles de fond et analyses, des explicatifs sur les sports moins connus, et des portraits pour mieux connaître les athlètes qui défendent les couleurs de la Belgique. Sur les réseaux sociaux, on pourra suivre les résultats et les immanquables en temps réel. Notre Social Editor sur place à Tokyo nous fera vivre ces jeux de manière plus inattendue et insolite.