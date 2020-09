JeSuisVictime : l'incroyable mobilisation sur les réseaux après les "César de la honte"

Dans le premier numéro de l'Internet Show, votre nouveau magazine sur La Deux, Bénédicte Deprez et son équipe sont revenus sur un phénomène qui les a particulièrement touchés et impressionnés après la Cérémonie des César 2020 : le hashtag #JeSuisVictime et ses témoignages bouleversants.

Qu'est-ce qui a provoqué cette nouvelle libération de la parole sur les réseaux sociaux ? Le 28 février dernier, Roman Polanski a été sacré meilleur réalisateur lors de la remise des prix du cinéma français, alors qu'il est accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes. La comédienne Adèle Haenel a notamment quitté la salle pour marquer son désaccord total avec cette récompense.

Suite à cette annonce, des milliers de femmes se sont livrées sur Twitter en créant le hashtag #JeSuisVictime et en racontant leurs histoires. Violées, abusées ou harcelées sexuellement, ces victimes ont réagi à ce "César de la honte" en témoignant avec courage sur les réseaux.

En quelques jours seulement, #JeSuisVictime est devenu aussi viral que le phénomène #BalanceTonPorc, et ce n'est pas fini.