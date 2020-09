Jay-Z en guerre contre les deepfake audio sur Youtube (vidéo)

Le rappeur Jay-Z a déclaré la guerre aux comptes Youtube qui copient sa voix pour créer de fausses chansons ou de faux discours. Il a perdu la première bataille, mais la guerre continue. Bénédicte Deprez vous explique pourquoi et comment dans l’Internet Show.

La voix de Bob Dylan sur Baby One More Time de Britney, ou encore celle de la reine Elizabeth II sur Wannabe des Spice Girls, ce sont les œuvres du compte Youtube Vocal Synthesis, qui s’amuse à copier les voix de personnes connues sur des œuvres ou des discours qui ne sont pas les leurs.

Même si le compte Youtube est clairement humoristique, il faut croire que cela n’a pas du tout fait rire le mari de Beyoncé. Sur une vidéo postée début janvier 2020, on reconnaît la voix du rappeur américain qui récite “To Be or Not To Be” de Shakespeare. L’artiste américain ne semble pas avoir apprécié l’initiative et a très rapidement mis ses avocats sur le coup. Même si pour le moment Youtube refuse de supprimer les vidéos, le rappeur a clairement indiqué qu’il n’en resterait pas là et prépare déjà la riposte. Affaire à suivre…

