Harcèlement scolaire : le témoignage poignant de la chroniqueuse de l’Internet Show (vidéo)

Ce phénomène, malheureusement présent dans le monde entier, est une réalité que subissent beaucoup d’enfants durant leur parcours scolaire. La Chroniqueuse de l’Internet Show, Malou Vandercammen, en a été victime. Elle a décidé de témoigner sur Youtube et de partager son expérience.

À l’échelle mondiale, un élève sur trois est victime de harcèlement et un enfant harcelé sur quatre aurait déjà pensé au suicide. En effet, les conséquences du harcèlement scolaire chez les victimes peuvent être désastreuses. Une faible estime d’elles-mêmes, une humiliation qui pousse à l’isolement ainsi qu’une grande tristesse mènent souvent à la dépression voir parfois, à des envies suicidaires.

Pour ces raisons, Malou a décidé de partager sa terrible expérience de harcèlement dans une vidéo bouleversante, que la jeune femme a publié sur sa chaîne Youtube. Elle a accepté de revenir sur cette vidéo dans l’Internet Show et d’expliquer pourquoi elle avait décidé de témoigner.

Le harcèlement scolaire nuit à la santé mentale et au bien-être des enfants et c’est un délit puni par la loi. Si vous êtes témoin ou victime de harcèlement, n’hésitez pas à en parler et à porter plainte. Le numéro d’appel est le 103.



