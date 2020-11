Faites place à la Nouvelle Scène de l'humour Francophone présentée par Waly Dia !

Ce jeudi 23 janvier, découvrez les nouveaux visages de l'humour francophone dans un spectacle inédit et sans langue de bois, à 20h30 sur la Deux.

A l’occasion du Festival International du Rire de Liège, les figures montantes de l’humour francophone se succèdent sur la scène du Forum pour vous faire découvrir leur univers frais, innovant, souvent trash, et décalé. Une soirée qui brise les codes, présentée par l'humoriste pétillant, Waly Dia !

La Belgique, la Suisse, la France, et le Quebec s’associent pour vous offrir une soirée de rire, inattendue et pleine de surprises.

Avec Funky Fab, qui parle de son célibat et de ses goûts en matière de femmes, Marine Baousson, et ses problèmes d'orgasmes, Yann Guillarme, qui dépeint, non sans caricature, son village natal en Bretagne …

Charles Nouveau, le suisse lent mais très ponctuel, Marie Reno, où l'art de parler de sexe en métaphores et en chansons, Farid Chamekh, qui explique la technique du "marmonage", Franky, le québécois OVNI...

Arnaud Demanche, le beau gosse amoureux d'une militante d'extrême gauche, Laura Domenge, qui combat les inégalités hommes-femmes avec une bonne dose d'alcool, et Aymeric Lompret qui tente, tant bien que mal, de combler ses 5 minutes de sketch…

Attention Artistes Singuliers à la Drolerie Identifiée en vue !