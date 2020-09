"Faites entrer Fabrice Eboué" ce jeudi 25 juin sur La Deux

Avec sa bouille ronde, ses cheveux hirsutes, et ses répliques qui tuent, Fabrice Eboué est sans nul doute un des leaders de la nouvelle scène française. Repéré en 2006 au théâtre des Blancs Manteaux, l'humoriste s’est immédiatement imposé comme un des fers de lance de la troupe créée par Jamel Debbouze. Son sens de la répartie et son insolence pleine d’humour lui ont également valu d’être remarqué par Marc-Olivier Fogiel et Laurent Ruquier qui l’ont respectivement engagé comme "sniper" dans leurs émissions "T’empêche tout le monde dormir" (M6) et "On va s’gêner !" (Europe 1).

Aujourd’hui, c’est sur son terrain, la scène, que Fabrice Eboué vous invite à le découvrir, à travers un one man show hilarant dans lequel il donne la pleine mesure de son talent. Après avoir joué à guichet fermé pendant plus d’un an au Comedy Club, puis au théâtre du Temple, il s'attaque maintenant au Bataclan.

A travers un spectacle qui n’est pas sans rappeler la verve d’illustres prédécesseurs, Fabrice Eboué rit de tout et n'épargne personne : les blancs, les noirs, les jaunes, les juifs, les musulmans, les catholiques, les homos, les tueurs en série, les dépressifs, les Français, les étrangers, et surtout lui même !