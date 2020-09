Découvrez le premier numéro de l'Internet Show en replay

L’Internet Show, c'est votre nouveau magazine hebdomadaire qui décrypte sans se prendre la tête ce que les gens ont foutu avec Internet toute la semaine. Rendez-vous avec Béné Deprez et son équipe tous les samedis dès 19h30 sur La Deux et Auvio ! Et pour revoir le premier numéro, c'est par ici.

Au programme de cette toute première émission, on revient sur une info partagée en masse sur les réseaux et qui a fasciné toute l'équipe : le coronavirus est arrivé sur Pornhub ! Vous découvrirez aussi Frieda et Evelyne, nos mémés qui décryptent tout ce qu'elles ont retenu des réseaux à leur manière, et la Supérette du Net de Malou, avec cette semaine, le test d'un produit vendu sur le net : l'aspirateur à points noirs.