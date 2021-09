Découvrez "Hurricane" de Kanye West ainsi que les autres nouveautés de la semaine

KANYE WEST — HURRICANE

Cette fois-ci, ça y est. "Donda", le dixième album de Kanye West, est sorti et se fraye un chemin tout particulier jusqu'à nos oreilles avec le single "Hurricane" qui comprend les voix de Lil Baby et The Weeknd. L'album, extrêmement attendu, a fait l'objet d'une saga hors norme dont on se demande si elle véritablement terminée.