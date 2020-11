Comment réaliser un t-shirt tie and dye, la tendance mode du moment sur les réseaux (vidéo) ?

Après s’être imposé comme l’une des tendances phares du printemps-été 2019, le tie and dye revient sur le devant de la scène pour le deuxième été consécutif. C’est l’ultime basique estival à ajouter à son dressing avant l’arrivée des beaux jours. Confinement oblige, vous ne pouvez pas faire les magasins mais la bonne nouvelle, c’est que c’est super-simple à réaliser. Toutes les explications dans la Supérette du Net de l’Internet Show.

Cet imprimé hallucinogène revient en puissance cette saison. Cette technique inspirée des hippies signifie littéralement en français "nouer et teindre" car la technique nécessite uniquement de nouer le tissu et le plonger dans une bassine d’eau de javel. Et oui, fabriquer votre propre t-shirt délavé et psychédélique est un jeu d’enfant à faire à la maison.

Pour vous aider, la chroniqueuse de l’Internet Show, Malou Vandercammen, a fait le tri dans le tsunami de tutos que vous pouvez trouver sur Youtube. Elle vous montre comment fabriquer un tee-shirt tie and dye à la maison. Attention, la Javel est un produit à manipuler avec attention comme expliqué dans la vidéo.

Regardez cette séquence en vidéo ci-dessous, et retrouvez le replay de l’émission ici ! L’Internet Show, c’est tous les samedis à 18h30 sur La Deux et Auvio.