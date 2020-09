Comment Nabilla s’est offerte une deuxième vie grâce aux réseaux sociaux (vidéo)

Découverte en 2013 dans les Anges de la téléréalité, Nabilla Benattia est devenue une star incontournable grâce à son " Allô, non mais allô quoi ? ". Plus tard, elle a fait la Une de l’actu pour avoir poignardé son compagnon. On aurait pu la croire finie après ces mésaventures, mais non. La jeune femme a su se retourner et construire un énorme business grâce aux réseaux.

5 millions, ça représente à peu près la moitié de la Belgique et c’est le nombre d’abonnés de Nabilla sur les réseaux. Influenceuse star, elle vend tout un tas de produits, donne des conseils mode et pose dans tous les magazines. Son côté authentique et très sincère plaît énormément à ses abonnés, souvent très jeunes.

Son autre secret ? Mettre sa vie perso en scène sur Instagram : son mariage, sa grossesse, sa vie de jeune maman, sa vie de luxe … Nabilla est partout, tout le temps. Elle est devenue une marque.

Ce mois-ci, elle est de retour dans une émission de téléréalité mais en tant que présentatrice cette fois-ci. Elle va en effet animer " Love Island ", la nouvelle émission hyper-connectée créée par Amazon Prime, où ce sont les téléspectateurs qui décident les couples de l’émission en votant ... Encore un concept bien, bien intelligent …