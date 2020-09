Comment les DJ belges entretiennent leur communauté sur les réseaux, à distance (vidéo)

Cette période d’inactivité génère des reports voire des annulations de concerts et de festivals qui ne seront pas sans conséquences pour tous les professionnels du secteur. Face à la crise du coronavirus et aux difficultés rencontrées par tous les acteurs de l’industrie musicale, les artistes belges ont dû s’adapter.

Ce n’est vraiment pas la période la plus jouissive pour les artistes : plus de concerts, de spectacles, de festivals où vendre les t-shirts et casquettes du groupe et en plus de ça, on assiste même à une baisse du streaming en Belgique, selon le journal Le Soir. Afin de faire face à cette interruption d’activités, des solutions se sont mises progressivement en place.

Vous avez certainement vu passer tout un tas de lives de salon proposés par des artistes histoire de garder un lien à distance avec leur public. Dans l’Internet Show, Félix Francotte a décidé de partir à la rencontre de Funky Fool, un DJ belge qui a vu les choses en grand.

