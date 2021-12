Angèle, seule au piano : un magnifique concert intimiste

Depuis la sortie de son premier single "La loi de Murphy" en 2017, la chanteuse belge ne cesse de s’imposer comme une artiste incontournable de la nouvelle scène francophone.

Son premier album intitulé Brol, sorti en octobre 2018, est disque de diamant. Ses titres comme "La Thune", "Tout oublier" en featuring avec son frère Romeo Elvis ou encore "Balance ton quoi" devenu hymne de la génération #MeToo, l’ont propulsé sur le devant de la scène faisant d’elle une véritable pop star.

Mais si on a l’habitude de voir Angèle remplir des salles de concerts mythiques en quelques heures, on est moins habitué à des performances plus confidentielles de la chanteuse. C’est pourtant le cadre qu’elle a choisi pour présenter la réédition de Brol (Brol La Suite). Au Comptoir Général, devant un public trié sur le volet, la chanteuse propose des versions piano-voix de ses nouveaux morceaux parmi lesquels "Perdus", "Insomnies", "Oui ou Non" ou encore "Tu me regardes".