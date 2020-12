Alex Vizorek est une dernière fois une oeuvre d'art ce jeudi 28 mai sur La Deux

Le phénomène de l'humour belge vous emmène dans un univers flamboyant où Magritte, Bergman et Visconti côtoient Pamela Anderson, Luis Fernandez et Paris Hilton. Sa mission : vous faire rire tout en apprenant.

Un air faussement intello, une double formation à l'école de commerce de Solvay et à l'art dramatique au cours Florent, ce jeune prodigue d'à peine 30 ans brise les codes de l'humour et fait rire, en parlant de Marguerite Duras, Carlos, des cymbales et de Rostropovitch. Une envolée de jeux de mots, paradoxes et calembours pour une heure de sketchs délirants sur l'art contemporain, la musique classique, la sculpture et le cinéma. Et pour cette dernière, Alex s'est entouré d'amis humoristes: Kody, Guillermo Guiz, PE et Fanny Ruwet. Un spectacle 100% belge, fin et surréaliste capté au Cirque Royal.