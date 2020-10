Alerte Enlèvement : retour sur l'affaire Aurélia

A travers des histoires qui ont fait vibrer la France, la série documentaire "Alerte Enlèvement" nous plonge à la manière d’une série de fiction policière, au cœur d’un dispositif unique et colossal. Retour sur l'affaire Aurélia... 20 novembre 2005. Le plan Alerte Enlèvement n'existe pas encore. Le rapt d'Aurélia, une fillette de 6 ans, enlevée et séquestrée durant plus de 30 heures va convaincre la société française d'adopter 'Amber Alert'.

Aliénation parentale, pédophilie, crimes sexuels, dérives sectaires… Nous sommes nombreux à avoir suivi ces affaires glaçantes, symptômes d’une époque et des maux de notre société. Mais une fois le dénouement connu et la fenêtre médiatique refermée, l’enquête ne fait que commencer.

À travers six affaires d’enlèvement d'enfants, cette série documentaire décortique un dispositif dont l’efficacité n’est plus à prouver : l’alerte enlèvement. Rencontres avec des familles incroyables de dignité et de résilience, témoignages émouvants de victimes, Alerte Enlèvement nous amène de l’autre côté de l’écran pour y découvrir l’envers du décor et comprendre les rouages d’un dispositif unique et colossal, à la manière d’une série de fiction policière.

Premier épisode, L'affaire Aurélia, mardi 30 juin à 20h30 sur La Deux.

