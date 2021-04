Voyages d'affaires en avion : prêts à faire une croix sur cette habitude ?

Prendre l'avion pour honorer un rendez-vous professionnel appartiendra-t-il bientôt au passé ?

De plus en plus critiqués pour leur impact environnemental, les voyages d'affaires aériens sont en effet sérieusement remis en question. Et l'avènement récent du télétravail pourrait considérablement changer la donne. Un changement que les "voyageurs d'affaires" semblent prêts à accepter.