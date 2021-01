Voyager fréquemment rendrait plus heureux.

Sortir de sa routine, explorer le monde, découvrir de nouvelles cultures… Des choses qui ne sont plus familières depuis près d'un an mais qui pourraient pourtant nous rendre plus heureux au quotidien, d'après une étude menée par des chercheurs américains.

Plus précisément, le fait de voyager régulièrement à au moins 120 kilomètres (oui c'est précis) de son logement agirait de manière bénéfique sur le bien-être et ce, à long terme. Le genre de nouvelle qu'on adore recevoir, une bonne excuse pour planifier nos voyages de 2021!

Lire aussi : Optimiser les jours fériés 2021 : 55 jours de congé en posant vos 26 jours légaux

Des chercheurs de la School of Hospitality Business Management de l'Université de l'État de Washington ont souhaité se pencher sur les bienfaits durables des voyages et des expériences touristiques sur une année.

Ils ont interrogé environ 500 personnes sur l'importance des voyages dans leur vie, le temps passé à planifier ces voyages, le nombre d'expériences réalisées en un an, et leur satisfaction à l'égard de la vie. Parmi les personnes sondées, un peu plus de la moitié ont déclaré avoir effectué plus de quatre voyages en un an (hors voyage professionnel) et seulement 7% n'ont profité d'aucune expérience de ce type.