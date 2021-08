Voyager en solo (mais à plusieurs) entre célibataires, ça vous dirait ?

En solo, en couple, en groupe, en France ou à l'autre bout du monde, cet été, on vous raconte ces nouveaux périples qui émergent de notre monde en mutation. Grâce à un groupe Facebook, une association ou encore des agences spécialisées, des hommes et des femmes francophones partent en solo mais à plusieurs, pour rencontrer de nouveaux partenaires. Pour l'amour comme pour l'amitié.

Pour ces personnes "au parcours de vie changé", l'envie et le besoin de simplement partager des moments à plusieurs, se refaire des amis ou rencontrer à nouveau l'amour se réalisent à travers des plateformes comme Facebook, grâce à des agences spécialisées dans les loisirs et les voyages pour célibataires ou encore des associations . A chacun sa méthode, à chacun sa rencontre.

Depuis 25 ans, l'association " Ô Célibat Sympa ", fondée par cette fameuse Alicia, permet aux 35 ans et plus d'"élargir le cercle de ses amis, rencontrer l'âme sœur, parler, discuter, rire , donner tout simplement un coup de pouce au hasard", écrit-elle sur son site.

Non loin du fonctionnement des applications de rencontres, des agences de voyages proposent et organisent des vacances all-inclusive ciblées selon les affinités des célibataires.

Récemment, Hello You lançait son premier évènement : direction Hammamet, en Tunisie. Une réunion de "solo voyageurs", sélectionnés selon leurs affinités. "L'intelligence artificielle d'Hello You, dont l'algorithme développé par un thérapeute spécialiste de l'individualité, permet de faire matcher nos membres selon leurs affinités et plus encore puisque nous pouvons leur proposer une sélection de styles de voyages et de destinations qui leur correspondent exactement", décrit l'agence. Un fonctionnement algorithmique similaire à celui utilisé par les applications de rencontres.