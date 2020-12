Voyage : les infos WTF de 2020 que vous avez ratées

Plus

L’année 2020 aura été insolite, compliquée, dévastatrice, WTF et on en passe. Sur une note plus rigolote, voici les infos un peu bizarres que vous avez peut-être manquées cette année, perdu dans le flot d’informations Coronavirus. L’humour et les mèmes nous ont aidés à tenir pendant la pandémie comme l’explique une étude de la Fondation Mayo. Continuons donc à rire et à se remonter le moral en attendant le retour à la normale. Lire aussi : Best of 2020 : les moments insolites que vous avez manqués

Revivre les joies d’un vol long-courrier Voyager dans un espace de moins d’un mètre carré, entendre un bébé qui pleure, observer le va-et-vient des hôtesses de l’air et vous réjouir de recevoir un plateau-repas au goût plus que douteux… Avouez, ça vous manque ! Eh bien vous n’êtes pas les seuls, des petits génies ont créé un jeu pour vous rappeler ces merveilleux moments.

Qui vole un œuf vole un bœuf (à Pompéi) Une Canadienne a rendu cinq artefacts qu’elle avait pris à Pompéi en 2005, disant qu’ils lui avaient porté malchance depuis des années. Elle aurait souffert de deux épisodes de cancer du sein, entraînant une double mastectomie et sa famille aurait de gros problèmes financiers. Les légendes des sites antiques ont la vie dure…

La peste florentine nous aide aujourd’hui Les Florentins du XVIe siècle tombaient comme des mouches à cause de la peste. Du coup, les survivants ont noyé leurs peurs dans le vin tout en se protégeant de la maladie grâce à de petites fenêtres dont on redécouvre l’utilité en ces temps de distanciation sociale.

Un lac rempli de squelettes dans l’Himalaya À 4800 mètres d’altitude dans la chaîne de l’Himalaya se trouve le lac Roopkund, connu pour les centaines de squelettes qui y ont été trouvés et dont on ne sait toujours pas expliquer l’origine. Depuis des dizaines d’années, un nombre incalculable de théories diverses et variées ont tenté de percer le mystère des squelettes.

Une rue Belge à Dubaï Ce n’est pas ce que vous croyiez. Non, Dubaï n’a pas créé une rue représentant les plus beaux bâtiments belges ou encore proposant nos mets délicieux. Un développeur autrichien a eu la brillante (pas très écologique) idée de créer une rue où il pleut toute l’année. Dans une ville où il fait souvent plus de 40 degrés, ça va rafraîchir les habitants.