Voyage : avez-vous déjà succombé à la tendance des cabanes isolées ?

Tiny house, cabanon au fond du jardin ou dans les bois, les espaces modulaires ont le vent en poupe. Comme un pied de nez à la société de consommation, ces petits espaces proposent des lieux de vie minimalistes, où chaque centimètre carré est occupé avec parcimonie et précaution.

Nature et calme, luxes ultimes des voyageurs. © Loreta Medoniene/EyeEm

Est-ce le signe d'un pied de nez à la société de consommation ? C'est en tout cas le signe de notre goût pour le calme et l'isolement, auquel nous a habitués le Covid.

Selon Les Echos Etudes , le marché de l'habitat modulaire s'élève aujourd'hui à 1,6 milliard d'euros et, d'ici 2030, il devrait représenter un quart des nouvelles constructions.

Une villa 5 chambres avec piscine ? Non ! Mais une cabane cocon perdue en pleine nature, oui. La tendance n'est plus aussi anecdotique qu'elle en a l'air.

En Angleterre , le designer Sebastian Cox a créé une cabane dans le Hertfordshire avec un revêtement en mélèze brûlé et un toit en bardeaux tandis que Peter Pichler a conçu un groupe de cabanes de luxe dans les arbres pour une station balnéaire en Autriche .

En France, le groupe Facebook Collectif Tiny House recence 600 "tinyhistes" dans l'Hexagone et 10.000 aux Etats-Unis, selon Le Monde.

Si l'engouement sur les réseaux sociaux pour ces habitations hautement instagrammables est palpable, la réalisation est difficile : outre les galères de construction, il faut aussi déclarer son habitation et être attentif à la réglementation urbanistique et aux permis de construire. Sans oublier le raccordement à l'eau, l'électricité et l'assainissement.