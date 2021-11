Vous rêvez d'une vie de télétravailleur à l'autre bout du monde ? Ne partez pas à Dubaï !

C'est tout l'objet d'une étude menée par WorkMotion , une agence qui propose aux entreprises d'employer des salariés dans plus de 160 pays et de ne pas disposer de siège local.

La vie en télétravail à l'époque du Covid,elle vous a bien plu ! Et si vous franchissiez le pas d'instaurer une toute nouvelle vie, ailleurs, pour travailler à distance ? Certains ont déjà passé le cap, d'autres ambitionnent même de passer les frontières pour un changement encore plus radical. Toutefois, mieux vaut miser sur la bonne destination pour réussir la transformation et choisir celle où les conditions de vie sont optimales.

Résultat : l'Australie s'impose championne du télétravail. Alors que l'île-continent, qui avait instauré l'une des fermetures de frontières les plus strictes durant la crise sanitaire, s'est rouverte au monde le 1er novembre, cette étude place Melbourne en première position et Sydney en troisième. Les deux grandes villes australiennes sont clairement de bonnes élèves en matière de télétravail grâce à la disponibilité d'un visa spécifique mais aussi une égalité des sexes, des minorités et des droits des personnes LGBT+ plus respectés.

En Europe, c'est Prague qui fait office de destination à conseiller, devant Tallinn (Estonie) et Zagreb (Croatie).

Sur le continent américain, le Canada est le pays le mieux placé pour accueillir les salariés à distance, même si aucun cadre législatif n'a prévu un visa pour les télétravailleurs.

A noter que l'Asie n'est pas une direction à privilégier. La première destination du continent n'arrive qu'à la neuvième place. Il s'agit de Singapour. Et Tokyo, à la 13e place, constitue la deuxième et dernière alternative à cette échelle géographique.

Alors que nombre de personnalités avaient vanté les mérites de Dubaï durant les confinements successifs, cette étude inscrit la célèbre destination émiratie tout en bas du tableau et ce, même si un visa de télétravailleur existe. La qualité de l'enseignement public constitue son principal défaut.