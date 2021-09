Vous pouvez louer la maison de Winnie sur Airbnb !

Airbnb et Disney se sont associés pour célébrer le 95e anniversaire de Winnie l’ourson en créant un logement en location non seulement insolite mais surtout hyper mignonne.

Situé dans la forêt d’Ashdown en Angleterre, cet Airbnb hors du commun a été construit sur mesure par l’illustratrice de Winnie l’ourson, Kim Raymond.

"J’illustre Winnie l’ourson depuis 30 ans et je continue d’être inspiré par les décorations classiques de E. H. Shepard et les histoires plus récentes de Disney", a raconté Kim dans un communiqué de presse, partagé par Travel + Leisure. "Le 'Bearbnb' est une expérience unique qui donne vie au charme de Winnie pour les fans, tout en honorant les aventures originales qui ont été si importantes pour de nombreuses personnes depuis 95 ans."

La petite maison est tout ce qu’on attend de la maison de Winnie avec des branches d’arbre qui encadrent l’entrée, "M. Sanders" inscrit au-dessus de la porte, du papier peint conçu par Kim Raymond, des armoires de cuisine remplies de pots "hunny" et plein d’autres références aux contes originaux. Vous y trouverez un lit double au rez-de-chaussée et une mezzanine avec deux lits simples.

La location est assortie d’expériences sur place puisque les clients participeront à une visite guidée de la Forêt des rêves bleus, joueront à Poohsticks sur l’emblématique pont du comte et dégusteront des repas d’inspiration locale (il n’y aura pas que du miel, rassurez-vous).

Le point négatif : les réservations ne sont ouvertes (pour l’instant) qu’aux habitants du Royaume-Uni… Espérons que ça change !