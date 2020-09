Vous avez entre 16 et 21 ans ? Partez en tour du monde culinaire... avec le chef Gordon Ramsay !

Avoir une "une passion pour la culture, la nourriture et l'aventure"

Il faut être âgé entre 16 et 21 ans et ne pas avoir peur de relever des défis. Précisément, le job s'adresse à tous ceux qui "désirent explorer le monde" et ont "une passion pour la culture, la nourriture et l'aventure". Il faut être aussi particulièrement curieux d'après l'offre d'emploi, relayée sur un site dédié.

Pour postuler, il faut renseigner tout un tas d'informations personnelles, préciser l'expérience la plus aventureuse que vous avez déjà pu vivre, l'ingrédient le plus fou que vous avez déjà pu goûter, indiquer ses phobies et même décrire ses compétences en cuisine. Les candidats doivent réaliser une courte vidéo pour préciser les raisons de les choisir.

En ce qui concerne la série télévisée, rien n'est dit sur son contenu, si ce n'est qu'elle sera diffusée sur un réseau télévisé majeur.

Ce n'est pas la première fois que Gordon Ramsay prévoit de parcourir le monde pour participer à de nouvelles expériences culinaires. Le chef a notamment tourné la série "Gordon Ramsay : Territoires inexplorés" ("Gordon Ramsay : Uncharted" en version originale) pour National Geographic.