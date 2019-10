Villes englouties, zones désertées… À quoi ressemblerait la Terre si l'ensemble de ses glaciers fondaient? - © Tous droits réservés

À quoi ressemblerait la Terre si l’ensemble de ses glaciers fondait ? - Brut. - 23/10/2018 C’est un scénario qui ne devrait pas arriver avant 5000 ans. Pourtant selon une récente étude parue dans la revue Nature, la fonte des glaces - notamment de l’Antarctique qui représente 90 % des glaces terrestres et 70 % des réserves d’eau douce - s’accélère dangereusement. Le niveau d’élévation des océans, actuellement de 3 millimètres par an, pourrait être multiplié et atteindre 10 millimètres chaque année d’ici 2100. Mais que se passera-t-il lorsque toutes les glaces auront fondu ? De nombreux scientifiques se sont déjà penchés sur la question et ont envisagé ce scénario.