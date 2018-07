Vacances : les Européens perdent 115 euros par an en frais cachés

Taux de change, frais bancaires... Lorsqu'ils partent en vacances, les Européens de la zone euro perdent en moyenne 115 euros par an et par personne en frais cachés, rapporte une étude TransferWise/Consumer Intelligence.

Logement, transport, loisirs, nourriture... et frais bancaires. Ce dernier poste n'est jamais compris dans le calcul de notre budget vacances. Pourtant, il le devrait car les Européens déboursent pas moins de 5,20 milliards d'euros en frais bancaires, dont 97% sont des frais cachés. La facture s'élève même à 7,88 milliards d'euros par an en incluant Européens de la zone euro et ceux hors zone euro.

En se rapprochant d'un bureau de change pour bénéficier de la monnaie locale, les Européens qui paient d'habitude en euros perdent 5,05 milliards d'euros, d'après les calculs de Consumer Intelligence, qui prend en compte quatre pays de la zone euro (France, Allemagne, Pays-Bas et Espagne), leurs banques principales choisies selon leur part de marché, et les principaux fournisseurs de paiement.

En cette période de grandes vacances, TransferWise, qui s'occupe de transferts d'argent internationaux, conseille aux estivants de contacter leur banque pour connaître le montant des frais bancaires et des taux de change dont ils devront s'acquitter lors de leur voyage.