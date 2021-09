Vacances en France : une plateforme pour réserver vos loisirs sur place

"On s'est aperçu que les touristes sont de plus en plus intéressés par les activités qui vont de la visite au musée du coin au poney-club en passant par l'accrobranche, et qu'elles étaient assez peu digitalisées", contrairement à l'offre d'hébergement ou de transport, souligne Olivier Sichel. "Il n'est pas facile de les trouver."

Il y aurait "120 à 150000 producteurs d'activités, pour un volume d'affaires de 22 milliards d'euros, dont seulement 5 à 10% viennent de réservations digitales : le potentiel est énorme !", estime Timothée de Roux.

Alentour veut se différencier de concurrents comme Booking.com ou Airbnb, très urbains, affirme M. de Roux : avec ces plateformes, "réserver un kayak dans l'Ardèche, c'est plus compliqué".

Expérimentée depuis août sur la Côte d'Azur, Alentour sera progressivement déployée en France et se rémunèrera grâce à une commission "mieux-disante" que celles "de 20 à 35% pratiquées sur le marché", selon M. de Roux.