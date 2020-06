Vacances autrement : 2 outils qui répondent déjà aux nouvelles attentes

Après le confinement et ses conséquences directes que sont la fermeture des frontières, le clouage au sol de toutes les compagnies aériennes et la limitation des déplacements, nos prochains voyages seront nécessairement organisés de façon différente.

En cette période de crise, voilà une initiative qui a le mérite de soutenir l’activité des hôteliers indépendants. Le catalogue virtuel propose en effet une sélection hébergements comptant moins de 20 chambres. Pour que les internautes découvrent le look des établissements, MyHotelChic renvoie vers les comptes Instagram des adresses respectives ; et l’on sait que le réseau social est l’une des meilleures sources pour feuilleter les plus beaux clichés de voyage. Pour l’instant, le site revendique plus de 1000 adresses en France et à travers le monde.

Alors que les campings ou les voyages en camping-car sont pressentis comme les futures structures qui auront la cote lors de nos prochaines vacances, d’autres voyageurs resteront attachés à l’accueil d’un hôtel ou d’une maison d’hôte, mais privilégieront des adresses plus intimes , loin de la foule. La nouvelle plate-forme MyHotelChic propose de se défaire des codes traditionnels des professionnels du tourisme, en misant sur la recommandation et non pas sur une énième plate-forme de réservation.

Prévoir des voyages éco-responsables

We Go GreenR

Des hébergements plus respectueux de l’environnement, des ateliers bien-être pour manger plus sainement, des expériences touristiques durables… La pandémie aura eu le mérite d’une prise de conscience écologique. Et les voyageurs auront davantage envie de prendre leur part de responsabilité lors de leurs congés, loin des codes du tourisme de masse. Le site de réservation We Go GreenR propose d’accompagner les vacanciers dans cette nouvelle quête avec une sélection d’hébergements éco-responsables. Et cela ne concerne pas uniquement des adresses insolites. On y trouve aussi des gîtes et des hôtels qui ont fait de la protection de la nature le fil rouge de leur concept d’accueil.

Le site promet également de trouver des activités non polluantes pour des séjours sans stress à s’inquiéter pour la planète. Tout neuf sur la toile, We Go GreenR rassemble pour le moment uniquement des adresses en France.